Чебоксары, , 05:05 — REGNUM В Чебоксарах местную жительницу подозревают в смерти её мужа, который скончался от полученных травм. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Фигуранткой уголовного дела стала 40-летняя чебоксарка. По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 1 мая, когда супруги находились в гостях в одном из общежитий Чебоксар. Следствием установлено, что подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла 48-летнему мужу множество ударов руками и ногами.

В ведомстве отмечают, что пострадавший скончался дома 2 мая из-за многочисленных травм — в частности, травмы головы, переломов лицевого скелета и множественных переломов ребер.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Злоумышленница арестована. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии было раскрыто убийство, совершённое вечером 30 апреля 2021 года в переулке одного из сельских населённых пунктов. По версии правоохранителей, сельчанин во время ссоры задушил местную жительницу.

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