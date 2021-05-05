Элиста, , 17:12 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 5 мая.

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С начала пандемии в республике от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 351 пациент.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек.

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