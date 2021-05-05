Москва, , 17:10 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассматривает возможность приобретения 28-летнего хорватского центрального полузащитника «Уфы» Филипа Мзрляка. Об интересе к футболисту 5 мая сообщил агент полузащитника Марсель Качинари.

1 мая в рамках 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Уфа» сыграла вничью с московским ЦСКА. Единственный мяч башкирской команды забил Филип Мрзляк на 66-й минуте после передачи Владислава Камилова.

Мрзляк перешел в «Уфу» 3 ноября 2020-го года из бухарестского «Динамо» на правах свободного агента. На данный момент Transfermarkt оценивает хорвата в 600 тысяч евро. Контракт полузащитника с «Уфой» рассчитан до конца текущего сезона.

WhoScored оценивает игру футболиста в текущем сезоне на 6,94 балла. В тринадцати матчах на счету футболиста четыре забитых мяча и две голевые передачи.