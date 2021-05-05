Элиста, , 17:10 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 15 человек, сообщает региональный оперштаб 5 мая. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 140 пациентов, из них состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 298 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 489 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 795 пациентов.

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