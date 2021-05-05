Тегеран, , 17:08 — REGNUM В Иране успешно прошел испытание суперкомпьютер «Симург», производительность которого составляет не менее одного квадриллиона операций в секунду. Об этом 5 мая заявил министр информации и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

«Иранская молодежь сумела создать суперкомпьютер «Симург» с необходимой им мощностью обработки, измеряющейся в петафлопсах», — цитирует его агентство Tasnim.

Он добавил, что официальное представление суперкомпьютера состоится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, суперкомпьютер, созданный японским производителем Fujitsu Ltd., был признан самым быстрым в мире по скорости вычислений по версии американо-европейского проекта TOP500.

Fugaku также занял первое место в трех других номинациях: 1) по производительности вычислительных методов; 2) по применению в промышленности; 3) по технологиям искусственного интеллекта и аналитике больших данных.