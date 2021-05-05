Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону два участка земли у Александровской рощи незаконно отдали под застройку, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Ростовской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что территориальное управление Росимущества в Ростовской области, нарушив закон, сформировало и зарегистрировало право собственности на два участка, расположенных на пересечении улиц Берберовской и Вересаево. В результате торгов земля была передана в аренду под застройку.

Арбитражный суд Ростовской области поддержал исковое заявление прокуратуры и признал сделку недействительной.

Согласно генплану Ростова-на-Дону на этом месте будет спроектирована транспортная развязка.