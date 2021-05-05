Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM Около 4700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Мега» в селе Федяково в Нижегородской области из-за якобы заложенной в здании бомбе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 4 мая, во второй половине дня.

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, после чего из торгово-развлекательного центра в спешном порядке вывели всех людей.

Прибывшие на место происшествия саперы обследовали здание, но бомбу так и не обнаружили.

После чего оповестили сотрудников и посетителей о ложной тревоге, и те смогли вернуться в торговый центр.

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