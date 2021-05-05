Челябинск, , 17:06 — REGNUM В Челябинской области несколько дней пытаются найти тело рыбака, который пропал в Шершнёвском водохранилище. Трагедия произошла поздним вечером 1 мая, сообщает областная Поисково-спасательная служба.

На рыбалку уехали двое мужчин. Их перевернувшуюся лодку обнаружили 2 мая. В тот же день нашли и тело одного из рыбаков.

Судьба второго находившегося в лодке пока не известна. Как сообщало РЕ, ранее поисковики нашли тело 52-летнего рыбака из Оренбуржья, который пропал 4 мая в Брединском районе.