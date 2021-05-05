Калуга, , 17:58 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 5 мая. Днём ранее, 4 мая, в регионе было зарегистрировано 52 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 324 человек, 1461 человек находятся на лечении, 32 тыс. 546 человек выздоровели. За минувшие сутки в регионе подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончались 317 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного минздрава в медучреждениях региона развёрнуто 850 инфекционных коек. На инвазивной ИВЛ — 5 человек, на неинвазивной ИВЛ — 16 человек, на кислородной поддержке — 554 человека. Резерв коечного фонда составляет 25,7%.

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