Ульяновск, , 06:01 — REGNUM В Ульяновской области снижается число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 5 мая, за последние сутки предварительно подтверждено 85 случаев заражения SARS-CoV-2. Напомним, с 30 мая в Ульяновской области выявляется более 85 носителей коронавируса ежесуточно.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 857 536 лабораторных тестов на новую коронавирусную инфекцию в отношении 820 645 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 8339 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область поступило более 100 тыс. доз трех видов вакцин от COVID-19, в том числе 4 мая передано 13,3 тыс. доз «Спутника V». Иммунизацию прошли свыше 101,3 тыс. человек, из них завершили вакцинацию более 68,2 тыс. жителей.