Кулебаки, Нижегородская область, , 17:04 — REGNUM Всех своих сбережений лишился пожилой житель Кулебакского района Нижегородской области из-за телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

По словам потерпевшего пенсионера, на его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка и заявила о том, что с его счета якобы пытаются незаконно списать деньги.

Затем злоумышленница убедила мужчину «обезопасить сбережения», переведя их на продиктованный ею банковский счет. Что потерпевший и сделал, предварительно обналичив имевшиеся у него 1,4 млн рублей.

Только после того, как неизвестная женщина позвонила ему еще раз и попросила заплатить госпошлину в размере 71 тысячи рублей, нижегородский пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью к полицейским.

Полиция возбудила по этому факту уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Если преступников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 10 лет тюремного заключения.