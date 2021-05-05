Брест, Белоруссия, , 17:04 — REGNUM Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Бресте получили от чиновников прямой запрет на проведение своего традиционного мероприятия в Брестской-крепости-герое. На центральных улицах и площадях местная бюрократия также не желает видеть хранителей исторической памяти.

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Участники народной акции намерены 9 мая отметить День Победы в частном порядке. Не исключено, что они смогут провести шествие на одной из второстепенных улиц города.

МВД Белоруссии намерено пресекать деятельность «несанкционированных массовых мероприятий». В постсоветской республике такие проведение массовых мероприятий дополнительно обложено «сборами» (фактически — новыми налогами).

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Согласно недавно принятым поправкам в законодательство, в Белоруссии возвращён разрешительный принцип проведения массовых мероприятий. Недолго действовавший уведомительный, соответственно, отменён. Кроме того, ужесточена ответственность за проведение несанкционированных бюрократией массовых мероприятий — таковыми считаются собрание численностью от двух человек.

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