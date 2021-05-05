5 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Вице-премьер Татьяна Голикова год назад уверяла — «в июне будем жать друг другу руки». Уже июнь 2021-го близится неумолимо, а руки мы всё не жмем.

Елена Ковачич, , 18:21 — REGNUM Для закрепления результата и доведения эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» до 90% требуется третий укол, считает заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» в Новосибирске Александр Рыжиков.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре начались испытания на волонтерах с целью выявить возможность усиления иммунитета против COVID-19 c помощью третьего укола.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал РИА Новости о том, что второй укол при вакцинации российскими препаратами требуется для усиления иммунного ответа. Антитела (гуморальный иммунитет) начинают вырабатываться уже после первой дозы. Однако для закрепления результата требуется второй укол.

«Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на два-три месяца», — объяснил специалист.

Мне, правда, врачом Поликлиники №2 администрации президента РФ было дано иное объяснение: сразу всю дозу давать опасно, слишком сильная нагрузка на организм. Это как одним махом опрокинуть бутылку водки. Поэтому дозу делят на две порции, чтобы не наносить вред. Кто прав? Загадка. Как и гадание на кофейной гуще по поводу долговременности эффекта. Кто говорит — полгода, кто — год, кто — два. А разработчики «Спутника V» стали поговаривать о пожизненном эффекте.

«Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём — на двух, а вечером — на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время». Это так называемая загадка Сфинкса. Ответ — человек.

Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Но cфинкс и сам загадка. Крупнейший из них — Большой сфинкс — охраняет пирамиды в долине фараонов Египта. А вариантов поменьше, в виде городских скульптур и статуэток, практически несть числа.

В прошлом году я любовалась сфинксами Питера. В Египет уже не поедешь из-за COVID-19, хотя именно об этом сфинксе экскурсоводы рассказывают легенды: про его подскульптурное пространство с немыслимыми лабиринтами, в которых даже пропадали люди, и т. д. Поэтому словосочетание можно понять и по-другому, применительно к артефакту Египта.

Классический сфинкс — человеколев. Но есть изображения и с лицом сокола (грифон), с ногами крокодила, с телом собаки и головой девушки с крыльями за спиной (у древних греков). Греки называли его «крылатой девой» и полагали, что она, дева-сфинкс, убивает мужчин. Но перед этим загадывает им загадки, которые те отгадать не могут. За что и лишаются жизни.

Наши медики и чиновники в последний месяц загадали мне и всем нам похожую загадку. Она не легче загадки Сфинкса. Почему вакцины «ЭпиВакорона» и «КовиВак», одобренные Минздравом не меньше месяца назад, нигде не делают, даже намеков на сроки и место нет?

Ответ у меня есть. Не уверена, что не заслужу печальной участи тех, кто не разгадал загадку Сфинкса, но рискну. Так вот — мой ответ: хотят продвигать в основном «Спутник V», поскольку для мирового престижа это весьма значимо. Другие две будут только мешать и отвлекать внимание от цели. И еще — в свое время глава «Вектора» честно признавался, что эффективность «его» вакцины не доказана. А теперь что-то такое доказали?

В любом случае, по словам специалиста, трехкратное введение вакцины проверено на приматах, хомяках и морских свинках, в итоге «эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден».

Но вопрос — окончательно ли подтвержден? Сколько было уже криков «волки-волки», а их не было. И люди перестали не только верить, но и вслушиваться в аргументацию. Впрочем, это мое предположение верно не больше, чем, скажем, компьютерная реконструкция лица Ивана Грозного, сделанная недавно одним программистом.

«Я взял этот бюст-реконструкцию Ивана IV, скормил его нейронным сетям, обученным на десятках тысяч лиц, и получил примерно то, как он мог бы выглядеть», — написал Денис Ширяев про свое творение. Он скромно оценил результат, отметив, что «этот метод не претендует на историческую точность, так как строится на «догадках» нейросетей».

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

А загадку Сфинкса я сегодня всё же разгадала. По радио сказали — умер дрессировщик Михаил Багдасаров. Последствия ковида. 76 лет его шоу с тиграми. На этих словах, сказанных по радио, ко мне на колени вспрыгнула кошка Леля — рыжий мини-тигр. Глаза сфинкса, морда — тоже. И очень серьезная. Я стала ее гладить, она тихонько замурлыкала. Меня внезапно осенило: кошка — тот же сфинкс. И главное для нее — быть сытой и приласканной. То есть еда и ласка — то, что надо в жизни. Этого довольно. В этом и есть мудрость Сфинкса. Поэтому ни слава мира, ни деньги не могут быть источником счастья. Счастье — это не быть голодным, бездомным и одиноким. Всё остальное — ерунда…

Билл Гейтс, например, какой богач, а разводится. Все мы обычные люди. По этому поводу я написала в ФБ: «Свободен, девки!» Моя племянница из далекого Кито и ФБ-шный Яков из Москвы отреагировали одинаково — смайликом-хохотушкой. Да, это смешно всем. Потому что люди в основе своей похожи… Будь ты эквадорцем с русскими корнями или грузином, живущим в Москве.

Есть у всех нас общечеловеческие черты. На уровне атомов и молекул. И эту прелесть — атомы и молекулы — я увидела на днях на Арбате. Большие фото с названием «Наука — это красиво». На тебя смотрят кристаллы роз — антибиотики под микроскопом; или зеленые волоски, заканчивающиеся красными шариками — гиппокамп мыши; или напоминающая морского ежа молекула бактерии из озера Байкал. Все эти изображения в конечном итоге по красоте не уступают драгоценным камням. Кстати, сказали, что ювелирные дома переходят на выращенные бриллианты. И дешевле, и совершеннее — огранка современными лазерами творит чудеса!

Сейчас идут дни Пасхи. Верующие отмечают этот праздник по-особенному. Вчера вечером в одном из переулков я увидела стоящего на коленях человека с рюкзаком за спиной. Он держался за металл дверной ограды, опустив на руки голову. Очевидно, просил Всевышнего о чем-то.

Но как бы ни полезна была религия, жить надо своим умом. И, главное, своим трудом! А будешь на печи сидеть, как Емеля, и Золотую Рыбку ждать — без штанов останешься. Это Закон жизни. А нарушать законы, как и правила ПДД, нельзя! Карается штрафом.

На пасхальном богослужении Ярослава Чингаева ИА REGNUM

«Будьте мудры, аки змеи, и просты, аки голуби», — слова Христа. Он призывал так жить. Не искать смысла жизни в чем-то, кроме самой жизни. Жить здесь и сейчас. Работая, учась, любя и мучаясь, радуясь и печалясь, смеясь и плача. Это и будет формула жизни и формула счастья. Как нельзя, ибо не вкусно, намазывать икру на кулич, так и добывать бесконечно деньги и стремиться к власти в надежде на счастье — тоже величайшее заблуждение…

Вице-премьер Татьяна Голикова год назад уверяла — «в июне будем жать друг другу руки». Уже июнь 2021-го близится неумолимо, а руки мы всё не жмем, перчатки обязательны. Да и пандемия не ослабевает. Растет число заболеваний во всём мире. Индия рекорды бьет. Пока у человечества нет ответа на ковидные загадки. Но они должны быть обязательно. Чиновникам же от департамента здравоохранения хотелось бы пожелать, не загадывать россиянам ненужных загадок. Их хватает и в жизни.