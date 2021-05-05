Лондон, , 17:09 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги и главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном ядерную ракетную программу КНДР. Об этом 5 мая сообщается на сайте Госдепа США.

Отмечается, что беседа дипломатов имела место в Лондоне, где встретились представители стран «Большой семёрки» (G7).

Дипломаты выразили общие опасения в отношении ядерной программы КНДР и обсудили сотрудничество, направленное на денуклеаризацию полуострова, а также другие общие интересы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 мая 2021 года состоялось первое за два года пленарное заседание неформального объединения G7: Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии.

По итогам этой встречи министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны G7 не откажутся от сотрудничества с Китаем, несмотря на разногласия из-за приписываемых ему нарушения прав человека.