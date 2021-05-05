Ростов-на-Дону, , 16:59 — REGNUM Власти Ростовской области опровергли появившуюся информацию о резком скачке цен на овощи и фрукты после закрытия аксайских рынков.

«Возможно, некоторое изменение цен произошло в связи с тем, что некоторые торгующие предприниматели хотят компенсировать издержки, связанные с перемещением на новое место. Но резкого скачка цен на новой торговой площадке не фиксируется», — сказано в ответе на один из комментариев, опубликованных на странице донского губернатора Василия Голубева в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что продавцы, торгующие овощами и фруктами в различных районах Ростова-на-Дону, отмечали ранее рост стоимости продукции. Это связано с тем, что после закрытия аксайских рынков хранить скоропортящиеся овощи и фрукты предпринимателям негде.

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