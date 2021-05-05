Мюнхен, Германия, , 16:57 — REGNUM Из-за ситуации с пандемией SARS-CoV-2 не состоится в очном формате в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности. Об этом заявил газете Bild официальный представитель оргкомитета Кристиан Тильс.

«Риск (проведения Мюнхенской конференции в очном формате — прим. ИА REGNUM) слишком велик», — сказал Тильс, добавив, что очная конференция невозможна.

По его словам, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, пока никто не знает.

Мюнхенская конференция по безопасности— ежегодная конференция, проводимая с 1962 года в Мюнхене.