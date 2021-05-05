Талица, Свердловская область, , 16:58 — REGNUM В Талице (Свердловская область) назначили один год колонии общего режима местному жителю, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2016 году гражданину дали три года лишения свободы за то, что он в пьяном виде сбил насмерть человека. В 2018 году мужчина вышел из колонии условно-досрочно. Но в декабре 2020 года водителя остановили за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

«Подсудимый должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал», признают в прокуратуре.

Суд также лишил мужчину на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года пьяный автомобилист сбил 12-летнюю девочку, переходившую перекрёсток на зелёный сигнал светофора. После ДТП водитель скрылся с места инцидента.

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