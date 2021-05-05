Архангельск, , 16:52 — REGNUM Чиновники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области допустили ошибку при расчете «мусорного» норматива, что повлекло необоснованное повышение платы за вывоз ТКО.

«Среднесезонный суточный норматив исчислен ответчиком в размере 0,0065, при умножении на 365 (дней в году) указано значение 2,38, тогда как фактически составляет 2,3725, что также незаконно увеличивает стоимость услуги в денежном выражении на 43 копейки на 1 проживающего. В расчетах также допущены иные округления, повлекшие неправильный расчет нормативов ТКО, в частности в сводной ведомости определения нормативов ТКО за период «Зима» средний показатель указан как 0,00466, тогда как правильным является 0,00465», — говорится в решении Архангельского областного суда.Таким образом, в общей сложности суд снизил плату с человека на 5,49 рублей в месяц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельский областной суд уже второй раз признает норматив ТКО завышенным — первое решение было вынесено в августе 2020 года.