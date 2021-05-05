Берлин, , 16:50 — REGNUM Соединенные Штаты были и остаются важнейшим партнёром единой Европы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер», — сказала Меркель на онлайн-конференции партии ХДС/ХСС.

Канцлер ФРГ также добавила, что отношения с Вашингтоном важны в том числе в свете действий Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти Германии вопреки мнению других стран ЕC решили продолжить проект Nord Stream 2, назвав этот шаг вопросом политической борьбы.

По словам эксперта американского аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, все попытки США заблокировать строительство «Северного потока — 2» провалились.

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