Миссисипи, , 16:58 — REGNUM В результате крушения частного самолета 4 мая в штате Миссисипи погибли четыре человека. Об этом сообщает 5 мая Fox23 со ссылкой на заявление полиции.

«Мы можем подтвердить, что всего четыре смерти», — рассказал представитель полиции Хаттисберга Райн Мур.

Небольшой частный самолет врезался в дом в городе Хаттисберг примерно в полночь во вторник, 4 мая.

Детали по поводу того, что стало причиной крушения, не сразу были ясны. Утром 5 мая к месту трагедии выехали представители независимого американского агентства, расследующего транспортные происшествия (NTSB).