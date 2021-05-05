Лондон, , 16:46 — REGNUM 5 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится ответный матч второго полуфинала Лиги чемпионов по футболу сезона 2020/21 «Челси» — «Реал» (Мадрид). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Помогать итальянцу будут Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Два футболиста «Реала» Даниэль Карвахаль и Лукас Васкес пропустят игру из-за травм.

Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1:1. Первый мяч на 14-й минуте встречи забил 22-летний нападающий сборной США Кристиан Пулишич. Через 15 минут форвард «сливочных» Карим Бензема восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Эдера Милитао.

В финале Лиги чемпионов победитель двухматчевого противостояния встретится с «Манчестер Сити», обыгравшим «Пари Сен-Жермен».