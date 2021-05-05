Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:47 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возбудили уже второе уголовное дело на бывшего сотрудника МВД Руслана Б., сообщают журналисты.

Как передаёт портал «Е1», полицейский, прославившийся после поимки и разоблачения банды хоккеистов-убийц, оказался под следствием сразу по двум статьям (превышение должностных полномочий и фальсификация доказательств).

Сотрудника уволили в мае 2020 года за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. По версии следствия, сотрудник МВД мог быть причастен к подмене анализов детского тренера по хоккею.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завели дела на полицейских, обвиняемых в торговле наркотиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге завели дела на полицейских, обвиняемых в наркоторговле