Бишкек, , 16:37 — REGNUM Отмечается, что при этом он руководствовался новой конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, и устанавливающей в Киргизии президентскую форму правления, что привело к новому порядку формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

При этом правительство считается ушедшим в отставку, а кабинет министров считается правопреемником правительства Киргизии.

Возглавлять кабинет министров будет председатель и четыре его заместителя. А в структуру кабинета министров включены: