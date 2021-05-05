Бишкек, 5 мая 2021, 16:37 — REGNUM Отмечается, что при этом он руководствовался новой конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, и устанавливающей в Киргизии президентскую форму правления, что привело к новому порядку формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.
При этом правительство считается ушедшим в отставку, а кабинет министров считается правопреемником правительства Киргизии.
Возглавлять кабинет министров будет председатель и четыре его заместителя. А в структуру кабинета министров включены:
- министерство экономики и финансов;
- министерство обороны;
- министерство иностранных дел;
- министерство юстиции;
- министерство здравоохранения и соцразвития;
- министерство образования и науки;
- министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;
- министерство чрезвычайных ситуаций;
- министерство внутренних дел;
- министерство транспорта и коммуникаций;
- министерство энергетики и промышленности;
- министерство сельского, лесного и водного хозяйства;
- министерство по продвижению и защите инвестиций;
- министерство цифрового развития;
- госкомитет по экологии и климату;
- госкомитет нацбезопасности.