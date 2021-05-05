Бишкек, 5 мая 2021, 16:37 — REGNUM Отмечается, что при этом он руководствовался новой конституцией, принятой референдумом 11 апреля 2021 года, и устанавливающей в Киргизии президентскую форму правления, что привело к новому порядку формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

При этом правительство считается ушедшим в отставку, а кабинет министров считается правопреемником правительства Киргизии.

Возглавлять кабинет министров будет председатель и четыре его заместителя. А в структуру кабинета министров включены:

  • министерство экономики и финансов;
  • министерство обороны;
  • министерство иностранных дел;
  • министерство юстиции;
  • министерство здравоохранения и соцразвития;
  • министерство образования и науки;
  • министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики;
  • министерство чрезвычайных ситуаций;
  • министерство внутренних дел;
  • министерство транспорта и коммуникаций;
  • министерство энергетики и промышленности;
  • министерство сельского, лесного и водного хозяйства;
  • министерство по продвижению и защите инвестиций;
  • министерство цифрового развития;
  • госкомитет по экологии и климату;
  • госкомитет нацбезопасности.