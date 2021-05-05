Бишкек, , 16:36 — REGNUM Деятельность правоохранительных органов и судебной системы в Киргизии стала основным источником рисков, угрожающих правам и безопасности человека. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в послании народу республики.

По словам главы государства, он видит две основные причины происходящего.

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Жапаров отметил, что первая — это глубоко укоренившаяся «презумпция виновности», которая определяет позицию и отношение следователей, прокуроров и судей.

«Необходимо установить личную уголовную и материальную ответственность сотрудников милиции, следователей, прокуроров и судов за необоснованные обвинения», — подчеркнул он.

Второй причиной недоверия населения к правоохранительной и судебной системам президент назвал коррупцию, позволяющую покупать любое заключение следователя и любой приговор суда.

«Несмотря на сложность, началась инвентаризация всех законов. Эта работа будет результативной, и я поручаю государственным органам выполнить ее качественно», — резюмировал Садыр Жапаров.

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