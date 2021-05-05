Вашингтон, , 16:36 — REGNUM Независимый надзорный совет Facebook принял решение продлить временную блокировку аккаунта экс-президента СШАДональда Трампа, сообщает 5 мая USA Today со ссылкой на официальное заявлении совета.

Тем не менее в совете отметили, что со стороны Facebook было бы не корректно в качестве наказания блокировать аккаунт навсегда и поэтому призвали провести новое собрание через шесть месяцев и вновь принять решение о том, стоит ли сохранять блокировку аккаунта Трампа.

«В качестве корректных наказаний удаляют неподобающий контент, вводят временные ограничения или временно закрывают доступ к аккаунту», — говорится в заявлении.

Ни создатель социальной сети Марк Цукенберг, ни директора не смогут повлиять на данное решение. Скорее всего такой ход событий продолжит приводить в негодование консерваторов, которые говорят, что Facebook и другие крупные социальные сети на постоянной основе цензурируют их речи.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что они надеются, что эксперты независимого комитета поддержат их решение по блокировке аккаунтов Трампа за то, что он якобы использовал платформу для «подстрекательства к мятежам».

Как сообщалоИА REGNUM, надзорный совет был создан в минувшем году руководством Facebook в качестве регулятора для решения спорных вопросов, касающихся контента в социальной сети, с участием независимых экспертов.