Прага, , 16:34 — REGNUM К заявлениям представителей руководства Чехии о якобы участии агентов спецслужб России во взрывах-2014 на складах во Врбетице были готовы в Москве. Об этом сообщил глава военной разведки Чехии Ян Бероун изданию Hospodářské noviny.

По его словам, российская сторона якобы заранее распространила в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение версию Праги о «российском следе» в данном деле.

Он уточнил, что информация о несостоятельности чешской версии начала распространяться в социальных сетях еще до выступления премьер-министра Андрея Бабиша 17 апреля.

«Мы (власти Чехии — прим. ИА REGNUM) видим повышенную активность различных пророссийских соцсетей… — заявил Бероун. — Видно это было даже заблаговременно».

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что «лишь одну» версию взрывов-2014 в деревне Врбетица, которая заключается якобы в нападении российских агентов, рассматривают власти страны.

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