Великий Новгород, , 16:39 — REGNUM Сразу 30 гостей из Москвы, Белгородской области и Республики Коми отправились в путешествие по новому туристическому маршруту «Государева дорога». Об этом 5 мая рассказали в министерстве инвестиционной политики Новгородской области.

«Государева дорога» объединяет Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Маршрут длиной 777 км проходит между двух столиц и в Новгородской области даёт возможность путешественникам познакомиться со знаковыми достопримечательностями Валдая, Крестец и Великого Новгорода.

Экскурсионные туры по «Государевой дороге» будут регулярными. Приобрести билеты на него путешественники смогут со скидкой 20%, воспользовавшись программой туристического кэшбэка.

Напомним, концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана правительством Тверской области в 2018 году. Маршрут проходит по трассам М-10 «Россия» и М-11 «Нева».

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В апреле 2021 года маршрут «Государева дорога» был представлен на международной выставке «Интурмаркет» в Москве.

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