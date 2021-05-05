Бишкек, , 16:32 — REGNUM В 2020 году экономика Киргизии просела почти на 9%, что является самым низким показателем за последние 20 лет. Об этом сегодня, 5 мая, заявил президент Садыр Жапаров в своем послании народу страны.

При этом глава государства отметил, что «из-за непрофессионализма чиновников и политиков, пренебрежительно относящихся к национальным интересам и инвестиционным проектам, пострадали стратегические сектора экономики — энергетика и горнодобывающая промышленность».

»Результатом безалаберного отношения к использованию земельных ресурсов стало то, что сельское хозяйство не может подняться выше уровня мелкотоварного производства», — подчеркнул он.

По словам Жапарова, дефицит бюджета увеличился в три раза по сравнению с предыдущими годами и составил около 20 млрд сомов (17,7 млрд рублей) или 3% ВВП.

Также президент акцентировал внимание на том, что к концу 2021 года внешний долг Киргизии достигнет критического уровня — 58% от объема валового внутреннего продукта.

Подводя итог, Садыр Жапаров пообещал найти выход из столь затруднительного положения.

«Тяжелая экономическая ситуация день ото дня усугубляет социальное положение народа. Необходимо, засучив рукава, без промедления переходить к решительным действиям. Необходимо днем и ночью трудиться», — резюмировал глава государства.