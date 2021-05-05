Москва, 5 мая 2021, 16:31 — REGNUM «Единая Россия» не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч, сообщается на официальном ТМ-канале партии.
Решения, влияющие на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений, подчеркивается в сообщении.
Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.