Киев, , 16:32 — REGNUM Визит нового госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев рассматривается властями Украины как сигнал «чрезвычайно мощной поддержки» со стороны Вашингтона «в противодействии российской гибридной агрессии», заявил 5 мая в эфире украинского телевидения заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Дипломат отдельно отметил тот факт, что Киев станет первой европейской столицей, которую Блинкен посетит с полноценным рабочим визитом.

«Рассчитываем на усиление нашей поддержки — как политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника в сфере безопасности… Рассчитываем на дальнейшую поддержку США курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности… прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной», — заявил Енин.

По словам представителя МИД, еще одной важной темой переговоров будет активизация взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, в частности, обсуждение механизмов технической помощи, в которых, подчеркнул Енин, на сегодняшний день нуждается украинская экономика, включая энергетический сектор.

ИА REGNUM напоминает, что рабочий визит госсекретаря США на Украину состоится 5−6 мая, запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, другими высшими должностными лицами и представителями гражданского общества. Сопровождать Блинкена будет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, известная своим участием в событиях, которые привели к госперевороту-2014.