Архангельск, , 16:29 — REGNUM Ряды «Бессмертного полка» пополнят шесть тысяч жителей Архангельской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, именно столько заявок поступило на сайт онлайн-акции.

Во всех муниципалитетах Архангельской области идет активная работа по уборке улиц и дворов, их тематическому оформлению, наведению порядка на воинских захоронениях и мемориалах.

Все без исключения районы и округа области активно включились в мероприятия и акции, посвященные празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, среди которых — «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем двором», «Песни Победы», «Торт для победителей» и другие.

В День Победы, 9 мая, практически в каждом населенном пункте Поморья пройдут торжественные памятные митинги, состоится возложение цветов к мемориалам. Количество участников этих событий в связи с пандемией организаторы вынуждены будут ограничить.

В трех городах — Архангельске, Северодвинске и Мирном — состоится торжественное прохождение войск местных гарнизонов.

В День Победы также будут организованы выступления передвижных концертных бригад, участники которых поздравят ветеранов и участников Великой Отечественной войны прямо во дворах домов, где они живут.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году шествие в рамках акции «Бессмертный полк России» вместо 9 мая может состояться 24 июня.