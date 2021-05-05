Челябинск, , 16:29 — REGNUM В Челябинской области два подростка чуть не утонули в озере Сугояк. Они поплыли на самодельном плоту, сообщает областная Поисково-спасательная служба.

Поздним вечером юноши поняли, что плот не управляем, и позвонили по номеру 112. К месту происшествия прибыли спасатели, медики и руководители посёлка.

Найти подростков сумел и.о. главы посёлка Черёмушки. Он пересадил их в свою лодку и эвакуировал на берег. Состояние здоровья «мореплавателей» не вызвало опасений у медиков.