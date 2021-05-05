Эр-Рияд, , 16:29 — REGNUM Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco снизила поставочные цены на свою нефть для клиентов на азиатском рынке на июнь, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания снизила цену на сорт Arab Light на 10 центов, до $1,7 за баррель. Как пишет агентство, это первое снижение отпускных цен на данный сорт с декабря 2020 года.

По словам экспертов, это связано с резким ростом числа заражений коронавирусом в Индии и уменьшающимся на этом фоне спросе на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за всё время пандемии. Суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 226 188.

На данный момент в стране 16 957 731 человек вылечился от нового заболевания и еще 3 487 229 находятся в данный момент на лечении.

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