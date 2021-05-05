Москва, , 16:29 — REGNUM На территории Новой Москвы сотрудниками полиции совместно с представителями ФСБ был задержан подозреваемый в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 5 мая сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

Основанием для проведения проверки стала оперативная информация. Входе обыска в квартире 40-летнего местного жителя нашли и изъяли предметы, конструктивно схожие с пистолетами, револьвером, магазинами от пистолетов, затвором от винтовки Мосина и патронами различных калибров в количестве 289 штук. Обследование показало, что оружие пригодно для стрельбы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в сообщении.

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