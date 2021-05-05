Москва, , 16:26 — REGNUM Законопроект, направленный на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 гг.), внесли в Госдуму парламентарии во главе с Александром Жуковым («Единая Россия») и Алексеем Пушковым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Инициатива предполагает изменения в федеральный закон от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Устанавливается запрет в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации (СМИ), либо в интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

Принципиальная позиция авторов — поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц.

Законопроект подготовлен во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.