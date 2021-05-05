Екатеринбург, 5 мая 2021, 16:28 — REGNUM В Екатеринбурга с фасада Дома старых большевиков отпал большой кусок штукатурки, сообщили в общественном движении «Уральский хронотоп».
Здание, построенное в 1933 году, ремонтировали к чемпионату мира по футболу — 2018. Объект является памятником конструктивизма.
Дом реставрировало ООО «Сити Билдинг», а подрядчиком выступила компания «СК Еврострой». В пресс-службе мэрии уже сообщили журналистам «66.ру», что предъявят претензии подрядчику.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Кисловское (Свердловская область) выставили на продажу школу, которую якобы основал «прапрадед Мамина-Сибиряка».
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