Бишкек, , 16:23 — REGNUM Полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев сегодня, 5 мая, ушел в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

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По официальной версии, Суваналиев покинул пост губернатора в связи с переходом на другую должность.

Вместо него на пост главы этого региона назначен Абдикарим Алимбаев, который в течение последних трех лет занимал пост первого заместителя председателя пограничной службы Киргизии.

Также глава правительства подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя губернатора Баткенской области Эрлана Сапарбаева, назначив вместо него Абдирашита Ташбалтаева.

Помимо этого, премьер-министр отправил в отставку Акылбека Орозова и Баймурата Бекмуратова — глав администраций Баткенского и Лейлекского районов, в которых происходили боевые действия во время произошедшего 29 апреля 2021 года вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.

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