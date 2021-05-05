Содружество Пуэрто-Рико, , 16:22 — REGNUM Исследование, проведенное по заказу Ассоциации ресторанов Пуэрто-Рико, продемонстрировало драматическое положение владельцев и операторов ресторанов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Согласно исследованию, 55,1% малых предприятий считают ситуацию «плохой» по сравнению с 38,9% у крупного бизнеса.

Также 47% малых предприятий сообщили об убытках, превышающих 50%, что привело к сокращению рабочего времени и сокращению количества сотрудников.

Исследование показало, что онлайн-продажи даже в разгар пандемии не представляют значительного дохода для бизнеса.

Специалисты отмечают, что в случае, если ситуация с пандемией сохранится, 19,8% ресторанов объявят о банкротстве.