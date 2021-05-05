Киев, , 16:18 — REGNUM Министерство экономики Украины разработало проект постановления правительства о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, в среднем на 5−7%.

Об этом сообщает 5 мая пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство отмечает, что действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки был установлен в сентябре 2018 года, за исключением розничной цены на игристые вина и газированные винные напитки, размер которой был повышен в начале 2021 г.

В комментарии разъясняется, что за прошедшие два с половиной года выросли цены на сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на зарплату и тому подобное, поэтому сейчас размер минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков не соответствует реальным затратам на их производство и реализацию, и требует корректировки.

Ведомство предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 6,2%, виски, ром и джин — на 5,9%, коньяк (бренди) — на 5,5%, сброженные напитки, сидр, вермуты и т.д. — на 8,2−34,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале и марте власти Украины проводили масштабную операцияю против контрафактного спирта и ликероводочных изделий. Согласно официальным данным, в ходе операции в рамках уголовных и административных дел из незаконного оборота было изъято 318,7 тонн ликёро-водочных изделий на сумму 65,5 млн грн, 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн, закрыты 3 подпольных спиртзавода и 26 крупных производителей ликеро-водочных изделий.