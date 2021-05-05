Бишкек, , 16:17 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил правительству создать систему образования, отвечающую потребностям экономики и требованиям нового времени. Об этом он заявил сегодня, 5 мая, в послании народу республики.

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«Необходимо искать свою национальную модель, создавая профильные «киргизские лицеи», и полностью пересмотреть содержание и методы обучения», — сказал глава государства.

Также Жапаров рассказал о планах по изменению системы государственного финансирования школ.

«Необходимо перейти на финансирование в зависимости от достижений каждого ребенка, внедрить ваучерную систему», — подчеркнул президент Киргизии.

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