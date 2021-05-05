, 16:35 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 40 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 5 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 40 733 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,51 млн.

При этом за последние сутки было зафиксировано 933 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество в стране превысило 578 499

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили 49 921 новых носителей коронавируса. Также по состоянию на 4 июля жители США получили более 247,8 млн доз вакцины против коронавируса, сообщили в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).