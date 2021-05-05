Пекин, , 16:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики в рамках борьбы с чрезмерным потреблением продовольственных товаров и борьбой с пищевыми отходами намерены штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания. В связи с этим в конце апреля в Китае был принят соответствующий закон.

«Запрещается производить, публиковать и распространять программы, аудио‑ и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание», — сказано в тексте закона.

Власти с помощью запретительных мер и штрафов надеются привить населению привычку умеренности и бережливого отношения к еде.

Примечательно, что на протяжении долгого времени власти Китая решали проблему голода и недоедания значительной части огромного населения этой страны. За последние десятилетия благодаря невиданному экономическому подъему, эту проблему решить удалось, но возникла другая проблема — расточительство продовольственных товаров и их неумеренное потребление, а также рост пищевых отходов приобрели угрожающие масштабы.

Стоит отметить, что еще в 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин говорил о том, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». Тогда же он распорядился начать среди населения пропаганду умеренности в еде таким образом, чтобы вызвать у людей чувство стыда за расточительство продовольствия и чувство гордости за экономию.