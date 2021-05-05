Москва, , 16:11 — REGNUM В одном из торговых центров на севере Москвы местный участковый задержал вооруженного пистолетом хулигана. Об этом 5 мая сообщается на сайте министерства внутренних дел РФ.

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Хорошевскому району Москвы лейтенант Дмитрий Ларин прибыл в ТЦ для разрешения спора между арендаторами площадей. Еще до того, как он приступил к решению этой проблемы, к нему подошла одна из посетительниц центра. Она рассказала о происходящем в фойе торгового объекта конфликте, один из участников которого вооружен похожим на пистолет предметом.

«Участковый немедленно направился к месту происшествия, где увидел мужчину с пистолетом в руках. Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих, сотрудник полиции принял решение обезвредить вооруженного человека. Применив физическую силу, он обезоружил правонарушителя, после чего доставил его в отдел полиции», — сказано в сообщении.

Как удалось выяснить впоследствии, задержанным оказался безработный местный житель. Травматический пистолет, который он достал в торговом центре, был официально зарегистрирован. Однако документов на право его ношения владелец при себе не имел. На этом основании правоохранители составили на него протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему»).

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