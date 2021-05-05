Киев, , 16:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины отказалось сообщить, сколько и кто из депутатов нынешнего созыва Верховной рады вакцинирован от коронавируса, ссылаясь на медицинскую тайну.

Об этом 5 мая сообщило издание «Украинская правда», которое и делало официальный запрос в министерство.

«Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает, что запрашиваемая информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации», — говорится в ответе ведомства.

СМИ напоминает, что ранее, в марте этого года, министерство здравоохранения Украины внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий в Донбассе, религиозных деятелей, а также народных депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что в начале этого года в украинских СМИ появилась информация, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной на Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за прививки по 2,5 тысячи евро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал официальное поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации, но публично никаких итогов расследования обнародовано не было.