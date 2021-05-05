Варшава, , 16:10 — REGNUM 5 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что стартовала продажа билетов на трибуны стадиона в польском Гданьске, где 26 мая пройдет финал футбольной Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА — UEFA.com.

Представленные цены на билеты варьируются от 40 до 130 евро. Самые дешевые места можно купить на нижних секторах за воротами (категория 4), а самые высокие цены распространяются на места в центральной части трибун (категория 1).

Билеты продаются исключительно через официальный сайт УЕФА. Каждый пользователь может подать заявку не более чем на два билета. Всего таким образом планируется продать 5,5 тысяч билетов, в то время как по 2 тысячи билетов будут переданы командам, встречающимся в финале, и распространены среди их болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УЕФА приняли решение, что на финальный матч Лиги Европы, который пройдет 26 мая в польском Гданьске, могут быть допущены зрители, однако с рядом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так, зрители не должны сидеть на соседних местах, а также носить защитные маски. Кроме того, на входе на стадион им необходимо будет показать отрицательный результат теста на COVID-19.

При соблюдении указанных условий на трибунах стадиона смогут разместиться максимально всего около 9,5 тысяч болельщиков.