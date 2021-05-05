Москва, , 16:08 — REGNUM Участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» — нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — смогут выбрать для своего развития различные профессиональные сферы, наиболее востребованные в современном обществе. Всего предусмотрено 11 направлений — от спорта и добровольчества до развития бизнеса и высокотехнологичных производств.

Свой выбор молодежи предстоит сделать после регистрации на сайте твойход. онлайн. Возможность подробнее ознакомиться с каждым из направлений у участников конкурса «Твой Ход» появится в личном кабинете. В 10-минутных вводных видеообзорах специалисты расскажут об актуальном положении во всех заявленных отраслях, вызовах и задачах развития, профессиональных ролях и компетенциях, которые необходимы для успеха. Тем самым профессионалы помогут студентам оценить потенциал той или иной сферы и сформировать свои предпочтения.

Окончательно определиться с выбором участникам «Твой Ход» предстоит с 16 по 30 июня 2021 года. На этом этапе партнеры направлений — в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Норникель» и РЖД — представят уже более детальный курс, с полным погружением в проблематику.

Организаторы отмечают, что студенты могут попробовать свои силы в любой сфере, даже не соответствующей основной специализации обучения. При этом ребята сами решают: развиваться в одном или сразу в нескольких направлениях конкурса «Твой Ход».

Направления Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»:

1. «Расширяю границы возможного». Для тех, кто увлекается спортом, живет с пользой для здоровья и готов заряжать позитивной энергией других людей.

2. «Открываю страну». Для тех, кто намерен проложить новые маршруты и создать туристический бренд, развивать внутренний туризм и сервисы.

3. «Двигаю прогресс». Для тех, кто хочет запустить высокотехнологичный стартап, разработать проектные решения по автоматизации производств или заинтересован во внедрении в повседневную жизнь «умных» решений.

4. «Меняю города». Для тех, кто хочет заниматься промышленным и городским дизайном, digital-проектами в культурной сфере, создавать новые общественные пространства.

5. «Вдохновляю». Для тех, кому интересно продюсирование, реализация своего творческого потенциала и создание новых креативных продуктов.

6. «Развиваю среду». Для тех, кто готов предложить идеи по развитию и преображению городов.

7. «Берегу природу». Для тех, кто заинтересован в продвижении идей разумного потребления и экологичного отношения к природе.

8. «Делаю добро». Для тех, кто готов развивать добровольчество в России, делать добрые дела и влиять на решение острых социальных проблем.

9. «Говорю о главном». Для тех, кто хочет создавать новые форматы журналистики, открывать блоги и устраивать коллаборации со звездами медиа, чтобы продвигать молодежную повестку.

10. «Помню о важном». Для тех, кто готов предлагать новые подходы и цифровые форматы в изучении истории, сохранении исторической памяти среди молодежи.

11. «Создаю новое». Для тех, кто мечтает прокачать свои предпринимательские навыки, собрать команду для стартапа и делиться бизнес-кейсами.

Регистрация участников Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре. 200 ребят получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей — дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Всероссийский конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.