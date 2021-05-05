Варшава, , 16:08 — REGNUM Мобильные пункты для вакцинации населения от коронавируса, которые работали в общественных местах в разных городах Польши 1−3 мая, приняли более 40 тысяч человек. Об этом сообщает Polskie Radio.

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В рамках кампании «Вакцинация без очереди», которая продолжалась с 1 по 3 мая, были задействованы мобильные пункты вакцинации, в которых можно было сделать прививку без всем желающим гражданам Польши, имея при себе лишь паспорт.

Такие пункты были открыты во Вроцлаве, Торуни, Люблине, Лодзи, Варшаве, Кракове, Ополе, Жешуве, Гдыни, Хожуве, Белостоке, Ольштыне, Кельце, Познани и Щецине.

Согласно правительственным данным, в ходе кампании в общей сложности вакцинировались 40 292 человека. Все они были вакцинированы препаратом Johnson & Johnson. При его использовании достаточно ввести одну дозу вакцины, повторной не требуется.