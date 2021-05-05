Москва, , 16:05 — REGNUM Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в среду, 5 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что 6−7 мая в Москве начнется заметное потепление.