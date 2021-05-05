Кизнерский район, Удмуртия, , 16:05 — REGNUM В деревне Марийский Сарамак произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь с загоревшегося жилого дома моментально перекинулся на соседние строения, сообщает глава районной администрации Александр Плотников на своей странице в социальной сети.

В результате пожара были повреждены восемь жилых домов и бывшее здание ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта).

Плотников призвал жителей района быть аккуратнее и отметил, что в ближайшие несколько дней сохранится усиление ветра до 15−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике произошло 20 лесных пожаров на площади 21,17 гектара. Всего с начала текущего пожароопасного сезона в регионе ликвидировали 32 пожара в лесном фонде, общая площадь возгорания составила 39,34 гектара.

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