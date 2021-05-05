Ташкент, , 16:01 — REGNUM Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров пройдет в Ташкенте с 21 по 31 мая 2021 года. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта Узбекистана.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юнусабад» с участием международных экспертов при поддержке министерства. Отмечается, что соревнования входят в список лицензированных турниров, поэтому участники смогут заработать рейтинговые очки для участия в Олимпиаде.

Напомним, 16−25 апреля в Ташкенте прошел чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Узбекистанский спортсмен Руслан Нурудинов, выступавший в весовой категории свыше 109 кг, установил новый мировой рекорд в рывке.

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